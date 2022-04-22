В Госдуме допустили образование Крымского федерального округа после спецоперации

Депутат ГД Белик допустил образование Крымского федерального округа после спецоперации

Крымский федеральный округ может быть образован после проведения специальной военной операции на Украине. Это допустил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишет РИА Новости.

По словам депутата, жителями федерального округа станут граждане с освобожденных территорий. «Как бы сейчас неонацисты и их западные кураторы ни пытались переписать историю, сделать у них это не получится, и историческая справедливость восторжествует», — подчеркнул Белик.

Он напомнил, что во время правления Екатерины II границы Российской империи расширились. Так, создавались новые поселения и города, добавил депутат. Кроме того, переименование основанных еще в тот период городов или снос в них памятников не позволит уничтожить исторические и духовные скрепы, способные сплотить людей, презирающих нацизм, заключил Белик.

Ранее глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров выступил с инициативой восстановить Крымский федеральный округ (КФО) с целью интеграции в российское экономическое пространство освобожденных территорий юга Украины.

