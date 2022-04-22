Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме допустили образование Крымского федерального округа после спецоперации

Депутат ГД Белик допустил образование Крымского федерального округа после спецоперации

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Крымский федеральный округ может быть образован после проведения специальной военной операции на Украине. Это допустил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишет РИА Новости.

По словам депутата, жителями федерального округа станут граждане с освобожденных территорий. «Как бы сейчас неонацисты и их западные кураторы ни пытались переписать историю, сделать у них это не получится, и историческая справедливость восторжествует», — подчеркнул Белик.

Он напомнил, что во время правления Екатерины II границы Российской империи расширились. Так, создавались новые поселения и города, добавил депутат. Кроме того, переименование основанных еще в тот период городов или снос в них памятников не позволит уничтожить исторические и духовные скрепы, способные сплотить людей, презирающих нацизм, заключил Белик.

Ранее глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров выступил с инициативой восстановить Крымский федеральный округ (КФО) с целью интеграции в российское экономическое пространство освобожденных территорий юга Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Мединский провел переговоры с Киевом
Следствие попросило арестовать публициста Кара-Мурзу
В Москве на дереве обнаружили выпавшего из многоэтажки мужчину
Мечтавшая о внешности куклы Barbie блогерша показала распухшее от процедур лицо
Стало известно о секретных методичках США на базе «Азова»
Вдова Караченцова пожаловалась на мизерную зарплату в театре «Ленком»
В Госдуме допустили образование Крымского федерального округа после спецоперации
Врач назвал провоцирующие сильную головную боль продукты
Россиян пообещали не оставлять без туалетной бумаги
Предсказано влияние повышенного налогового вычета на рынок жилья
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.