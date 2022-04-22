Журналистка раскрыла способы выглядеть дорого

Who What Wear: жемчужные украшения и холщовые сумки помогут выглядеть дорого

Модный редактор портала Who What Wear Максин Эдженбергер раскрыла способы, которые помогут выглядеть дорого. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналистка составила подборку одежды, обуви и аксессуаров, которые, по ее мнению, способны сделать более презентабельным даже самый бюджетный наряд. В частности, в список попали платья из атласных тканей, холщовые сумки и жемчужные украшения.

Кроме того, Эдженбергер уверена, что из всех модных вещей ни одна не выглядит так «дорого», как платки с различными принтами. Подобный аксессуар, по ее словам, можно заплести в волосы, завязать на шее или прикрепить к ремешку сумки.

Помимо этого, редактор считает, что в гардероб стоит добавить джинсы из экрю — бежевой ткани из природных материалов, которая не подвергалась никакой обработке. Помимо этого, она выделила оверсайз-рубашки, которые на данный момент стали актуальными благодаря многим знаменитостям, например, моделям Джиджи Хадид и Эмили Ратаковски, актрисам Дженнифер Лопес и Зои Кравиц, а также звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.

В заключение Эдженбергер заявила, что плетеные сандалии из кожи быстро стали самой стильной обувью сезона. «Благодаря люксовым брендам The Row и Gucci, популяризовавшим этот тренд, подобные модели стали считаться очень дорогой обувью, даже если они принадлежат дешевой марке», — отметила эксперт.

Ранее в апреле лондонская стилистка Миранда Холдер поделилась простыми способами, которые помогут выглядеть дорого. В первую очередь модный коуч рекомендует тщательно подбирать нижнее белье под одежду. По словам Холдер, сквозь них не должны быть видны бретели, резинки и швы. Помимо этого, стилистка советует при составлении гардероба сделать упор на базовую одежду высокого качества.

