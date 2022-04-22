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Эрдоган захотел поскорее поговорить с Путиным и Зеленским

Президент Турции Эрдоган собирается провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшие дни хочет провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

Турецкий президент заявил о намерении в скором времени поговорить с лидерами России и Украины журналистам после пятничной молитвы. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее сообщал, что Эрдоган добивается встречи Путина с Зеленским. По его словам, глава Турции находится в «активных контактах» с Москвой и Киевом.

Ранее стало известно, что Анкара отказывается быть гарантом для Украины по примеру пятого пункта Устава НАТО. Чавушоглу отметил, что Турция в принципе не против выступить гарантом, однако необходимо понять сам процесс: в чем заключаются эти гарантии и какие будут требования.

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Варвара Кошечкина
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