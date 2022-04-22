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Врач назвал провоцирующие сильную головную боль продукты

Невролог Шубин назвал шоколад, сыр, кофе и красное вино продуктами, провоцирующими мигрень

Фото: Sigmund / Unsplash

Врач-невролог и телеведущий Дмитрий Шубин в эфире программы «Жить здорово!» назвал продукты, которые провоцируют мигрень. Выпуск доступен на официальном сайте Первого канала.

По словам Шубина, приступы сильной головной боли могут вызывать шоколад, твердый сыр и кофе. Врач объяснил, что эти три продукта содержат вещество под названием амин, которое и провоцирует мигрень.

Также невролог рассказал, что эта разновидность головной боли может возникать и после употребления красного сухого вина. Причем, как отметил Шубин, для появления мигрени человеку достаточно выпить небольшое количество этого напитка. «Это может быть бокал вина, это может быть даже глоток вина, который вызовет сильнейшую головную боль», — уточнил он.

Ранее ведущий программы «Жить здорово!» Герман Гандельман раскрыл неочевидный фактор развития сахарного диабета. По словам специалиста, это опасное заболевание может возникать из-за хронического стресса.

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Евгения Наумова
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