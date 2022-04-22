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Песков анонсировал разговор Путина с главой Евросовета

Песков заявил, что президент России Путин проведет телефонный разговор с главой Евросовета

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У Путина сейчас будет международный телефонный разговор, мы вас проинформируем. Это будет председатель Европейского совета Мишель», — заявил представитель российского лидера.

Последний разговор Путина с Мишелем состоялся 15 марта. Российский лидер обсуждал с главой Евросовета вопросы, связанные с проведением спецоперации на Украине. В частности, собеседники уделили внимание гуманитарным аспектам ситуации, включая меры по эвакуации мирных жителей.

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Николай Чигасов
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