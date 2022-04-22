Сын Вуди Аллена продал дом неизвестному

Сын режиссера Вуди Аллена Ронан Фэрроу продал дом в Лос-Анджелесе за 2 миллиона долларов

Сын режиссера Вуди Аллена Ронан Фэрроу и его партнер Джон Ловетт продали дом в Лос-Анджелесе. Пара получила за объект два миллиона долларов, уточняет Dirt.

Журналист и сценарист приобрели особняк площадью 176,5 квадратного метра в 2018 году за 1,9 миллиона долларов. Внутри него три спальни и три ванные. Главные отличия интерьера — деревянные полы во всех помещениях, цилиндрический сводчатый потолок в гостиной с каменным камином, обои с цветочным принтом в столовой, мраморные столешницы на кухне и большое количество ярких деталей.

Вокруг дома установлена железная изгородь с деревянными воротами. Помимо основного здания, оформленного в белый и красный цвета, на покрытом газоном участке имеются бассейн, SPA-зона, несколько террас, одна из которых оборудована проектором для просмотра фильмов, и небольшой коттедж с дополнительной ванной и небольшой кухней.

В марте Фэрроу и Ловетт купили новый дом в лос-анджелесском районе Лос Фелис у звезды фильма «Классный мюзикл» Ванессы Хадженс, заплатив за него 6,1 миллиона долларов. Новый особняк пары больше предыдущего — в нем 288 квадратных метров жилой площади, три спальни и четыре ванные комнаты.