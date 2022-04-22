Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Сын Вуди Аллена продал дом неизвестному

Сын режиссера Вуди Аллена Ронан Фэрроу продал дом в Лос-Анджелесе за 2 миллиона долларов
Ронан Фэрроу

Ронан Фэрроу. Фото: Regina Wagner / Globallookpress.com

Сын режиссера Вуди Аллена Ронан Фэрроу и его партнер Джон Ловетт продали дом в Лос-Анджелесе. Пара получила за объект два миллиона долларов, уточняет Dirt.

Журналист и сценарист приобрели особняк площадью 176,5 квадратного метра в 2018 году за 1,9 миллиона долларов. Внутри него три спальни и три ванные. Главные отличия интерьера — деревянные полы во всех помещениях, цилиндрический сводчатый потолок в гостиной с каменным камином, обои с цветочным принтом в столовой, мраморные столешницы на кухне и большое количество ярких деталей.

Вокруг дома установлена железная изгородь с деревянными воротами. Помимо основного здания, оформленного в белый и красный цвета, на покрытом газоном участке имеются бассейн, SPA-зона, несколько террас, одна из которых оборудована проектором для просмотра фильмов, и небольшой коттедж с дополнительной ванной и небольшой кухней.

В марте Фэрроу и Ловетт купили новый дом в лос-анджелесском районе Лос Фелис у звезды фильма «Классный мюзикл» Ванессы Хадженс, заплатив за него 6,1 миллиона долларов. Новый особняк пары больше предыдущего — в нем 288 квадратных метров жилой площади, три спальни и четыре ванные комнаты.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Путин гарантировал жизнь всем сдавшимся на «Азовстали»
Актриса Будина назвала Хаматову «завравшейся амбассадоршей либеральной эпохи»
Украинскому депутату не разрешили вывезти из страны часы
СКР проверит слова основателя «Азова» об ударе по «Бессмертному полку»
Еврокомиссия назвала нарушением оплату за газ в рублях
Экс-президента Гондураса экстрадировали в США
Названы самые дорогие и самые дешевые страны для весеннего отдыха россиян
Мошенники выманили у пенсионерки миллион самым популярным способом
Россиянин дважды переехал пенсионерку, посадил ее в машину и увез
Стали известны детали убийства жены топ-менеджера «Газпромбанка»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.