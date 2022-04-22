Ремонт газопроводов в России оказался под угрозой из-за пожара на заводе

Пожар на заводе в Челябинской области привел к угрозе остановки ремонтов газопроводов

Пожар на предприятии «Интрафит» в городе Миасс Челябинской области, где изготавливают разрезные тройники для «Газпрома», угрожает проведению ремонтов на российских газопроводах. Об этом со ссылкой на источники сообщает Ura.ru.

Сам инцидент произошел еще 16 апреля. Сообщение о нем появилось в сводках главка МЧС по региону, но название предприятия не было указано. В пресс-службе «Интрафита» объяснили, что пожар вспыхнул в корпусе, стоящем отдельно от основного производства, где расположен цех по закалке крепежа.

Как показала проверка, причиной инцидента стала неисправность проводки. При производстве использовали одно и то же масло для станков и закалки, что могло привести к парообразованию, а в дальнейшем и к воспламенению. Не исключено, что причиной стал дефицит смазочных материалов, возникший из-за западных санкций.

Предприятие «Интрафит», входящее в петербургскую «Сервисную компанию ИНТРА», является одним из двух главных поставщиков разрезных тройников для «Газпрома». Эти детали необходимы для работ по врезке под давлением на объектах компании. Без них безостановочный ремонт магистралей может нарушиться. В головной компании не смогли дать оперативный комментарий по ситуации на объекте, потому что все, кто им занимается, в настоящее время находятся на месте пожара.

Ранее сообщалось, что сразу после начала российской спецоперации на Украине «Газпром» в срочном порядке пытался закупить офисную и компьютерную технику зарубежных фирм общей стоимостью 12 миллиардов рублей, но все заявки сорвались.