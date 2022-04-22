Вьетнамки названы самой модной летней обувью

Vogue.com: редактор Элис Кэри назвала вьетнамки главным трендом лета 2022 года

Редактор Элис Кэри назвала вьетнамки главным обувным трендом лета 2022 года. Об этом журналистка написала в своей колонке для британской версии журнала Vogue.

Как сообщается в материале, шлепанцы стало уместно носить не только на пляже и у бассейна, но и в офисе. При этом для того, чтобы соблюсти деловой дресс-код, необходимо отдавать предпочтение моделям из кожи. Кэри также рекомендует обратить внимание на знаменитостей, которые уже включили упомянутую обувь в свои образы.

Так, например, звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер имеет несколько моделей вьетнамок на платформе в своем гардеробе. Черные кожаные шлепанцы на блочном каблуке девушка сочетала как с облегающим платьем с эффектом тай-дай, так и с классическими брюками изумрудного цвета. Поклонницей тренда также является модель Белла Хадид, которая выбрала вьетнамки на высокой пористой подошве.

Тенденция была отражена и в коллекциях известных брендов, таких как Miu Miu, Rejina Pyo, The Attico и Versace. Эксперт утверждает, что в текущем сезоне следует выбирать модели на платформе или на невысоком каблуке. Данный прием позволит визуально увеличить рост.

Ранее в апреле редактор британской версии журнала Glamour Чарли Тизер назвала самые стильные босоножки на лето 2022 года. По мнению журналистки, популярность обретут сабо и мюли, а также сандалии на тонких ремешках. Отмечается, что упомянутые модели вошли в коллекции многих модных брендов. В их числе — Balenciaga, Christian Siriano и Bottega Veneta.