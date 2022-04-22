Германия заплатит рекордную сумму России за нефть и газ в этом году

DWN: Германия заплатит рекордные 33,9 миллиарда евро за нефть и газ из России в 2022 году

Германия заплатит рекордную сумму России за энергоносители в 2022 году. Об этом сообщает издание Deutsche Wirschafts Nachrichten.

Согласно исследованию, расходы ФРГ на российскую нефть могут вырасти с 11,4 миллиарда евро до 14,3 миллиарда евро, а на газ — с 8,8 миллиарда евро до 17,6 миллиарда евро по сравнению с прошлым годом. Кроме того, около двух миллиардов евро придется заплатить Германии за импорт угля.

Накануне, 20 апреля, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин поставил своей целью отказ от российских энергоносителей. По ее словам, власти Германии признают, что допустили ошибку, укрепляя энергетические связи с Россией. Бербок отметила, что к концу года использование угля из России будет «на уровне нуля». Отказ от газа будет происходить согласно общему европейскому графику.