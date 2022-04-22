Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Суд ужесточил приговор по делу о доведении солдата до суицида в Воронеже

Суд заменил условный срок на реальный по делу о доведении солдата до суицида в Воронеже

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Воронеже суд ужесточил приговор и заменил условный срок на реальный по делу о доведении солдата до суицида — капитану запаса придется провести шесть лет в колонии. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на Воронежский гарнизонный военный суд.

По данным агентства, суд заменил условное лишение свободы на реальное капитану запаса Дмитрию Прохорову, который был осужден по обвинению в превышении должностных полномочий и в доведении рядового Степана Цымбала до самоубийства. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно в феврале этого года. При этом прокуратура настаивала на изменении приговора, в частности обвинение расширили и добавили в него превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Учитывая это, суд вынес новый вердикт — шесть лет колонии общего режима. Фигуранта взяли под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось, что в Воронеже российского офицера осудили на четыре года условно за избиение солдата, после которого тот совершил суицид. При этом прокуратура запрашивала семь лет колонии. Суд счел недоказанным применение Прохоровым насилия в отношении рядового, повлекшее тяжкие последствия, и учел явку с повинной, хотя подсудимый неоднократно от нее отказывался и не признавал вину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Российские военные взяли под контроль арсенал ВСУ с тоннами боеприпасов
На Android-смартфонах запретят записывать звонки
Белоруссия прекратила подачу электроэнергии на объекты Чернобыльской АЭС
Мужчина с внешностью Кена превратился в «живую Барби» и показал тело без одежды
Российский полицейский стал членом АУЕ и снабжал заключенных телефонами
Туристы на Багамах закормили экзотических животных сладким и взволновали ученых
Древние костры оказались центром зарождения искусства
Мальчик спрятался от оползня в холодильник, провел в нем 20 часов и выжил
«Тинькофф банк» решил сменить бренд
Мадонна решила избавиться от бывшего особняка The Weeknd
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.