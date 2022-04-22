Суд ужесточил приговор по делу о доведении солдата до суицида в Воронеже

Суд заменил условный срок на реальный по делу о доведении солдата до суицида в Воронеже

В Воронеже суд ужесточил приговор и заменил условный срок на реальный по делу о доведении солдата до суицида — капитану запаса придется провести шесть лет в колонии. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на Воронежский гарнизонный военный суд.

По данным агентства, суд заменил условное лишение свободы на реальное капитану запаса Дмитрию Прохорову, который был осужден по обвинению в превышении должностных полномочий и в доведении рядового Степана Цымбала до самоубийства. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно в феврале этого года. При этом прокуратура настаивала на изменении приговора, в частности обвинение расширили и добавили в него превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Учитывая это, суд вынес новый вердикт — шесть лет колонии общего режима. Фигуранта взяли под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось, что в Воронеже российского офицера осудили на четыре года условно за избиение солдата, после которого тот совершил суицид. При этом прокуратура запрашивала семь лет колонии. Суд счел недоказанным применение Прохоровым насилия в отношении рядового, повлекшее тяжкие последствия, и учел явку с повинной, хотя подсудимый неоднократно от нее отказывался и не признавал вину.