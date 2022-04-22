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В России захотели запустить специальные рейсы для мусульман

Росавиация обеспечит перевозку российских мусульман на хадж в Саудовскую Аравию

Фото: Muhannad Falaah / Getty Images

В Росавиации состоялось совещание по вопросу организации специальных рейсов для перевозки российских мусульман на хадж в Саудовскую Аравию в 2022 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, в Росавиации захотели обеспечить возможность перевозки паломников к святыням ислама из разных городов страны: Москвы, Махачкалы, Грозного, Минеральных вод, Казани и Уфы. На совещании обсуждался вопрос запуска прямых чартерных рейсов российских авиакомпаний и трансфер через третьи страны с привлечением иностранных перевозчиков.

В мероприятии принял участие руководитель Хадж-Миссии России Хизбула Асуев, а также представители Совета Федерации России, ряда регионов страны, туроператоров и авиакомпаний.

Отмечалось, что начало перевозки паломников на хадж в Саудовскую Аравию запланировано на начало июля текущего года.

Ранее в марте Саудовская Аравия возобновила государственную программу выдачи виз по прибытии иностранным туристам — она также распространяется на путешественников из России — власти королевства назвали меру последним шагом к полному открытию страны.

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Дарья Рыбак
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