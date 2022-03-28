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Популярная арабская страна сделала последний шаг к полному открытию

Саудовская Аравия возобновила программу выдачи виз в аэропорту для россиян

Фото: Shutterstock

Саудовская Аравия возобновила государственную программу выдачи виз по прибытии иностранным туристам — она также распространяется на путешественников из России. Об этом пишет издание Saudi Press Agency.

Так, оформить годовой въездной документ по прилете в страну могут обладатели действующих открытых виз США, Великобритании, Шенгенской зоны — для этого нужно прилететь в Саудовскую Аравию рейсом одного из национальных перевозчиков (Saudiа, Flynas или Flyadeal) и приобрести специальный страховой полис на случай заражения COVID-19. Кроме того, получить визу в аэропорту могут и граждане стран, которые участвуют в программе e-visa (в их число входит Россия).

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«Восстановление программы выдачи виз по прибытии знаменует собой последний шаг в возвращении Саудовской Аравии к допандемическому уровню открытости и делает ее одним из самых доступных направлений в мире для отдыха, деловых и религиозных поездок», — отметил министр туризма популярной арабской страны Ахмед аль-Хатиб.

При этом россияне, в отличие от туристов с открытыми визами вышеперечисленных государств, могут выбрать любую авиакомпанию, чтобы прилететь в Саудовскую Аравию.

Ранее в марте Саудовская Аравия отменила большинство ограничений, связанных с коронавирусом. Так, согласно новым правилам, прибывающие в популярную арабскую страну привитые путешественники (из отечественных вакцин признается «Спутник V») больше не обязаны сдавать ПЦР-тест перед отъездом и тест на антиген по прибытии, а также проходить пятидневный карантин.

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Дарья Рыбак
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