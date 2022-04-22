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Среда обитания

Европейский регион избавится от миллиона овец и коров ради спасения планеты

В Северной Ирландии избавятся от миллиона овец и коров ради достижения целей по климату

Фото: Tanner Yould /  Unsplash

Северной Ирландии будет необходимо избавиться более чем от миллиона овец, коров, а также другого крупного рогатого скота ради достижения климатических целей, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование аудиторской компании KPMG.

О сокращении поголовья скота в европейском регионе заговорили после того, как здесь приняли первый закон о климате, обязывающий сельскохозяйственную отрасль почти на 50 процентов сократить выбросы метана и достичь углеродной нейтральности к 2050 году. В результате аналитики пришли к выводу, что для спасения планеты в Северной Ирландии должны убить более 500 тысяч голов крупного рогатого скота и около 700 тысяч овец.

На сельское хозяйство приходится около 27 процентов выбросов парниковых газов в регионе, причем подавляющее большинство — на животноводство. Мясная промышленность Северной Ирландии в значительной степени ориентирована на экспорт. Продукцию в основном поставляют в Великобританию, а также в Китай и Северную Америку.

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В Северной Ирландии многие годы не было специального климатического законодательства и целевых показателей сокращения выбросов парниковых газов. По данным ООН, домашний скот ответственен примерно за треть антропогенных выбросов метана в мире, при этом большая часть выделяется в результате отрыжки или от навоза скота.

Полина Кислицына
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