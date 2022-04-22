Популярный азиатский город впервые открылся для туристов с начала пандемии

Гонконг в мае откроется для привитых иностранных путешественников

Гонконг объявил об открытии города для иностранных путешественников в мае. Об этом пишет Bloomberg.

Так, впервые с начала пандемии нерезиденты смогут приехать в один из крупнейших азиатских финансовых центров мира — уточняется, что въезд будет разрешен только привитым туристам. Согласно новым правилам, путешественникам нужно будет пройти экспресс-тест на COVID-19 в аэропорту, а затем отправиться в специальный карантинный отель на семь дней.

Также было смягчено правило отмены всего рейса по прибытии: теперь, власти имеют право отказать во въезде в популярный город всем пассажирам воздушного судна, если у пяти присутствующих на нем человек выявится положительный тест на коронавирус (ранее условие действовало при трех положительных анализах).

Ранее, 1 апреля, власти Гонконга возобновили авиасообщение с девятью странами: Австралией, Великобританией, Индией, Непалом, Канадой, США, Пакистаном, Филиппинами и Францией. Запрет был введен в начале года из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.