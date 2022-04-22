В Приморье для туристов появится новый цифровой сервис

Во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артеме появятся цифровые киоски для туристов

В городах Приморского края в ближайшее время рядом с самыми важными достопримечательностями появятся цифровые киоски. Об этом сообщает «Восток Медиа».

Новый сервис появится во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артеме. Авторы проекта отмечают, что киоски будут предоставлять туристам и жителям городов полезную информацию, например, показывать дорогу, помогать с покупкой билетов или вызовом такси. Для этого устройства оборудуют сервисом приема оплаты, а также функцией бесплатной раздачи WiFi.

«Также в их память будет заложена информация об истории и этнографии Приморья, музеях и культурных мероприятиях, ресторанах и кафе, гостиницах и хостелах. Причем все это будет на пяти языках: русском, английском, китайском, корейском и японском», — рассказал руководитель проекта Станислав Журавлев.

Киоски также покажут информацию о маршрутах общественного транспорта и ближайших остановках. Внешне устройства будут похожи на большие сенсорные телефоны.

Ранее в апреле в Приморье собрались построить большой теннисный комплекс с четырьмя кортами для игры: он будет включать не только теннисные корты, но и фитнес-зал, помещение для йоги, спортивное кафе и магазин спорттоваров.