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Сделки с недвижимостью в Москве начнут оформлять быстрее

В Москве сократили сроки подготовки поэтажного плана объектов недвижимости

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве до пяти рабочих дней сократили сроки подготовки поэтажного плана объектов недвижимости и пояснительного дополнения (экспликации) к нему, что необходимо для оформления сделок с имуществом. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Обычно подобная процедура занимала 10 дней. В документах указывают технические параметры помещения и используют для оформления сделок с имуществом, перепланировки или ипотеки. План и дополнение могут получить владельцы квартир и нежилых помещений, площадь которых не превышает 250 квадратных метров.

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«Благодаря сокращению сроков оформления документов и отмене учета даты последнего обследования объектов любые сделки с недвижимостью будут проходить для москвичей гораздо быстрее и проще», — отметил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее россиянам захотели упростить сделки с жильем, купленным с использованием маткапитала. Глава думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила выделять ребенку долю в другом имуществе, чтобы облегчить отношения с органами опеки.

Нина Ташевская
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