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Популярный ведущий раскрыл подробности ухода из шоу на ТНТ

Ведущий Макаров рассказал, что ушел из шоу «Однажды в России» из-за отсутствия интереса
Вячеслав Макаров

Вячеслав Макаров. Кадр: видео Стас Ярушин / YouTube

Телеведущий, певец и участник команды КВН «Сборная Камызякского края» Вячеслав Макаров раскрыл подробности своего ухода из популярного сатирического проекта «Однажды в России» на телеканале ТНТ. Об этом шоумен сообщил в беседе с актером Станиславом Ярушиным в шоу «МузLOFT», видео доступно на YouTube.

Он признался, что перестал сотрудничать с проектом, так как осознал, что «не может ничего дать» программе на ТНТ, а также не способен «ничего взять» из нее. «В 2018 году, когда я ушел из "Однажды в России", я ушел в никуда, у меня не было ничего, не было проектов», — рассказал телеведущий об отсутствии интереса к работе в шоу.

Шоумен уточнил, что после ухода из проекта начал работать театре и на различных мероприятиях. В 2019 году Макарова пригласили участвовать в первом сезоне вокальной передачи «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1». После завершения первого сезона программы ему предложили вести музыкальный проект «Маска» на НТВ.

Ранее Макаров назвал причину ухода из «Однажды в России». Телеведущий заявил, что принял такое решение, потому что ему было неинтересно заниматься пародиями. Он также отметил, что в команде шоу возникали творческие разногласия и недопонимания, однако охарактеризовал их как «нормальное явление».

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Маргарита Щигарева
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