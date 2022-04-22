Популярный ведущий рассказал о неприятном случае на гастролях с командой КВН

Кавээнщик Макаров рассказал, что на гастролях в Омске его оскорбила нетрезвая зрительница

Популярный телеведущий, участник команды КВН «Сборная Камызякского края» Вячеслав Макаров рассказал о неприятном случае, который произошел с ним во время гастролей с кавээнщиками. Историей он поделился в YouTube-шоу «МузLOFT», беседуя с актером Станиславом Ярушиным.

Макаров отметил, что инцидент случился с коллективом во время концерта в Омске. По словам шоумена, когда он в начале мероприятия вышел на сцену, нетрезвая зрительница начала выкрикивать в его адрес оскорбления. «Я под отбивку выхожу [на сцену], мое первое появление на концерте. Музыка убавляется, и кричит женщина с первого ряда: "Пошел вон!". Я начинаю ржать, я говорю: "Я даже рот не открыл! За что?"» — вспомнил телеведущий. Он уточнил, что зрительница продолжила кричать, после чего ее вывела из зала охрана.

Шоумен рассказал, что произошедшее поначалу расстроило его. «Но потом нормально [выступление шло], потом зал принял очень тепло, горячо и все было круто», — описал он продолжение концерта.

Вместе с тем Макаров признался, что это не единственный досадный случай, произошедший с ним на концертах. Телеведущий также вспомнил, что однажды во время новогоднего корпоратива нетрезвый гость бросил в него бутылку.

Ранее неприятную ситуацию во время выступления описал комик и телеведущий Илья Соболев. Юморист признался, что агрессивный зритель напал на него на сцене. После этого мужчину задержала полиция.