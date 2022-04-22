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В Минобороны заявили о воюющей со всем миром России

Генерал Миннекаев: Россия воюет со всем миром, как это было в Великую Отечественную войну
Рустам Миннекаев

Рустам Миннекаев. Фото: Ксения Богданова / Пресс-служба ректора КФУ

В настоящее время Россия воюет со всем миром, как это было в Великую Отечественную войну. Об этом заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Telegram.

По его словам, контроль над югом Украины, являющийся одной из задач второй фазы спецоперации, — это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения.

«Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию», — подчеркнул Миннекаев.

Ранее он заявил, что российская армия во время второй фазы спецоперации намерена установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, а также обеспечить коридор в Крым. Вторая фаза началась буквально два дня назад, добавил Миннекаев.

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Сергей Истомин
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