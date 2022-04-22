В российском заповеднике нашли новый вид моллюсков

Сотрудники Астраханского заповедника нашли моллюсков инвазивного вида Sinanodonta lauta

Сотрудники Астраханского государственного заповедника нашли в дельте Волги множество необычных раковин крупных двустворчатых моллюсков. Как уточняет пресс-служба Русского географического сообщества, позже выяснилось, что в этих краях поселись представители инвазивного вида Sinanodonta lauta, размножение которых может негативно отразиться на благополучии местных водных экосистем.

Загадочные раковины 12 апреля были замечены в водотоках Обжоровского участка и Обжоровского канала геоботаником Натальей Литвиновой, ихтиологом Степаном Подоляко и госинспектором Михаилом Кашиным. Принадлежность моллюсков к виду Sinanodonta lauta подтвердил специалист-малаколог, профессор Санкт-Петербургского университета Максим Винарский.

Представители Астраханского заповедника указывают, что синадонтов двух видов обнаруживали в дельте Волги в 2020 году: те моллюски поселились в системе рукава Бузан. «Водотоки Обжоровского участка и Обжоровский канал также принадлежат к системе этого дельтового рукава. Теперь можно смело сделать вывод, что этот опасный для сложившихся водных экосистем дельты Волги вид проник и в низовья дельты вплоть до авандельты», — заявили в пресс-службе российского заповедника.

Исторической родиной синадонтов являются китайские реки Сунгари и Янцзы. Моллюски этого вида быстро растут и размножаются в водоемах, постепенно вытесняя другие виды. Ученые отмечают, что Sinanodonta lauta также могут быть носителями опасных болезней и паразитов.

Насколько опасными могут быть синадонты, еще предстоит узнать. Специалисты планируют приступить к проведению паразитических исследований нового для заповедника вида после завершения весенне-летнего паводка.

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