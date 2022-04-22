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Бывший шеф протокола Кремля раскрыл реакцию Ельцина на Мюнхенскую речь Путина

Экс-шеф протокола Кремля Шевченко рассказал об одобрении Ельциным Мюнхенской речи Путина

Фото: Viktor Chernov / Globallookpress.com

Первый президент постсоветской России Борис Ельцин благосклонно воспринял речь своего преемника на посту главы государства Владимира Путина, которую тот произнес на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года. Об этом рассказал бывший шеф протокола Кремля Владимир Шевченко в материале «Ленты.ру» к 15-летию со дня кончины первого президента.

«Когда Владимир Владимирович дал [Западу] по зубам на Мюнхенской конференции в 2007 году, Борис Николаевич было очень доволен этим», — отметил он.

Собеседник «Ленты.ру» выразил уверенность в том, что Ельцин, если бы был сейчас жив, не стал бы «терпеть гадости, которые делает Запад», и «разорвал всех».

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«Вот этот [президент Франции Эмманюэль] Макрон, бегающий из угла в угол, эти англичане озверевшие, которые с радостью принимали и Бориса Николаевича [Ельцина], и Михаила Сергеевича [Горбачева]. Где вы? Что вы тогда-то думали? Он бы им по зубам надавал будь здоров», — полагает Шевченко.

Владимир Путин 15 лет назад выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, посвященной однополярности современного мира. Тогда президент России подверг острой критике внешнюю политику США и расширение НАТО на восток. Он пообещал, что Москва «асимметрично ответит» на развертывание американской системы противоракетной обороны в Польше и Чехии.

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Игорь Дмитров
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