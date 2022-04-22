Бывший шеф протокола Кремля раскрыл реакцию Ельцина на Мюнхенскую речь Путина

Экс-шеф протокола Кремля Шевченко рассказал об одобрении Ельциным Мюнхенской речи Путина

Первый президент постсоветской России Борис Ельцин благосклонно воспринял речь своего преемника на посту главы государства Владимира Путина, которую тот произнес на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года. Об этом рассказал бывший шеф протокола Кремля Владимир Шевченко в материале «Ленты.ру» к 15-летию со дня кончины первого президента.

«Когда Владимир Владимирович дал [Западу] по зубам на Мюнхенской конференции в 2007 году, Борис Николаевич было очень доволен этим», — отметил он.

Собеседник «Ленты.ру» выразил уверенность в том, что Ельцин, если бы был сейчас жив, не стал бы «терпеть гадости, которые делает Запад», и «разорвал всех».

«Вот этот [президент Франции Эмманюэль] Макрон, бегающий из угла в угол, эти англичане озверевшие, которые с радостью принимали и Бориса Николаевича [Ельцина], и Михаила Сергеевича [Горбачева]. Где вы? Что вы тогда-то думали? Он бы им по зубам надавал будь здоров», — полагает Шевченко.

Владимир Путин 15 лет назад выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, посвященной однополярности современного мира. Тогда президент России подверг острой критике внешнюю политику США и расширение НАТО на восток. Он пообещал, что Москва «асимметрично ответит» на развертывание американской системы противоракетной обороны в Польше и Чехии.