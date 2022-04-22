Экс-супруга Моргенштерна прокомментировала алкогольную зависимость рэпера

Экс-супруга Моргенштерна Дилара Зинатуллина прокомментировала его алкогольную зависимость

22-летняя экс-супруга 24-летнего российского рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина прокомментировала его алкогольную зависимость, а также рассказала о своем состоянии после развода. Своими мыслями девушка поделилась в Telegram-канале.

Бывшая супруга исполнителя решила ответить на вопросы своих поклонников, многих из которых взволновало неадекватное поведение рэпера после развода. Один из подписчиков попросил Дилару помочь экс-супругу выйти из запоя.

«Слушайте, я вас очень люблю, но сколько он пьет — не ваше дело и теперь даже не мое. Вы мне часто пишете про это, поймите, это мимо кассы, я там вообще ничего сделать не могу», — сообщила девушка.

Зинатуллина также поведала, что спокойно переживает развод, так как отношения пары заканчивались постепенно: «Без особого шока — просто живу, привыкаю к новой реальности. Достаточно хорошо и счастливо себя чувствую».

Экс-супруга Моргенштерна добавила, что до сих пор питает к рэперу нежные чувства, хотя некоторые действия певца она так и не смогла принять. «Я вот во многом его не понимаю, до сих пор злюсь, до сих пор за многое не простила, но мне кажется я бы могла за него убить. Не представляю, чтобы кому-то я позволила его обидеть или навредить ему. Так что да, люблю», — призналась Зинатуллина.

В начале апреля Дилара подтвердила расставание с исполнителем. По словам девушки, брак, продлившийся 7 месяцев, распался из-за того, что пара не сошлась характерами. Она заверила поклонников, что им удалось сделать все без скандала.