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На крейсере «Москва» погиб один военнослужащий

Минобороны: на крейсере «Москва» погиб один военный, 27 членов экипажа пропали без вести

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

В ходе борьбы за живучесть крейсера «Москва» погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Об этом сообщает Министерство обороны России, передает РИА Новости.

«В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь», — следует из сообщения ведомства.

Минобороны оказывает всю необходимую помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести в результате ЧП с судном.

14 апреля Минобороны России доложило о серьезных повреждениях на крейсере «Москва». Причиной ЧП, по данным ведомства, стал пожар, повлекший за собой взрыв боеприпасов. Затем стало известно, что пострадавший при пожаре корабль затонул при буксировке, которая происходила в условиях штормового волнения. Экипаж был доставлен в Севастополь.

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Марина Совина
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