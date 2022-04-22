В Совфеде предостерегли стремящиеся в НАТО страны

Сенатор Климов предупредил стремящиеся в НАТО страны, назвав альянс «клубом самоубийц»

Члены НАТО и новые кандидаты на вступление в альянс должны быть готовыми к любым ограничениям, бедам, бессмысленной гибели в интересах правящего класса США. Об этом предупредил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов в Telegram.

По его словам, забившихся в подземелья «Азовстали» украинских националистов и «заморских наемников» уже публично сравнивают с нынешним проамериканским Западом. «Они самоизолировались, одичали и озверели, взяли с собой заложников, отказались выходить на свет Божий. Азовстальская преисподняя — наглядный пример, во что может превратиться подконтрольная Вашингтону территория стран НАТО», — подчеркнул сенатор.

Он призвал тех, кто стремится в «натовский клуб самоубийц», внимательно присмотреться к произошедшему в «Азовстали». Политик добавил, что обещанная НАТО «защита от России» основывается на несуществующих угрозах. «Наоборот, еще в 1917, при Ленине была признана финская независимость. Добрососедские отношения с СССР (еще при Сталине) позволили финнам с 1945 превратиться из глухой европейской провинции в одно из самых высокоразвитых европейских государств», — заключил Климов.

Ранее зампредседателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Эркки Туомиоя заявила, что страна может направить заявку на вступление в НАТО уже в ближайшие недели.