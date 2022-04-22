В ООН прокомментировали сообщения о геноциде на Украине

В ООН заявили об отсутствии данных, указывающих на акты геноцида на Украине со стороны РФ

В управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщили, что в их распоряжении нет данных об актах геноцида во время спецоперации РФ на Украине. Об этом рассказала официальный представитель управления Равина Шамдасани, передает ТАСС.

«У нас нет информации, которая указывала бы на совершение геноцида», — прокомментировала она.

Ранее стало известно, что представители разведки США заявили об отсутствии оснований для того, чтобы обвинить российскую сторону в совершении геноцида на Украине. Два сотрудника американского Госдепа отметили, что подобные сообщения затрудняют их работу по вынесению непредвзятых оценок происходящего.