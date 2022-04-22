Российскому полицейскому дали три года за передачу секретных данных члену банды

Суд приговорил к 3,5 годам оперативника МВД за передачу гостайны члену преступной группы

Суд вынес приговор бывшему старшему оперуполномоченному уголовного розыска управления МВД по Московской области 38-летнему Давиду Оганесяну, который предупредил знакомого из банды о прослушке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Российский полицейский признан виновным по статье 283.1 УК РФ («Получение сведений, составляющих гостайну, путем похищения, сопряженное с распространением секретных сведений»). Ему дали 3,5 года в колонии общего режима.

Суд установил, что 12 февраля 2019 года Оганесян на рабочем совещании узнал, что его коллега планирует организовать прослушивание телефонных переговоров члена преступной группы, занимающейся разбоем и грабежам водителей фур на территории Московской области. Фигурант дела сфотографировал на столе сослуживца документ с секретными данными, который показал знакомому на следующий день. На встрече Оганесян посоветовал знакомому из группировки избавиться от сим-карты и телефона.