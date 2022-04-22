Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кардиолог предупредил об опасности поцелуев в шею

Кардиолог Хорошев: при поцелуях взасос в области яремной вены могут образовываться тромбы

Фото: Unsplash

При поцелуе взасос могут образовываться тромбы, которые могут привести к фатальным последствиям. Об этом в разговоре с URA.RU заявил кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев.

Он уточнил, что опасность представляют поцелуи в области яремной вены. Как пояснил специалист, это поверхностные, крупные, большого диаметра кровеносные сосуды. Образовавшиеся в результате страстного поцелуя тромбы могут попасть в камеры сердца и подключичные вены. Это, в свою очередь, может привести к очень тяжелым последствиям, в том числе летальным, предупредил Хорошев.

В то же время кардиолог подчеркнул, что обычный поцелуй в губы не грозит фатальными последствиями. «Да, гематомы образуются при избыточном создании вакуума, но могут привести только к микротромбозам», — сказал он, отметив, что диаметр вен губ и десен не позволяет открываться таким тромбам.

Ранее челюстно-лицевой хирург Амина Кибишева рассказала, можно ли заразиться кариесом при поцелуях. Специалист уверяет, что бактерии, провоцирующие развитие этой болезни, не передаются при тесном контакте с партнером, а главными причинами развития кариеса являются плохая гигиена полости рта и любовь к сладкому.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Япония вернула Южным Курилам статус «незаконно оккупированных»
Москвичи бросились обменивать квартиры
Марсоход НАСА заснял солнечное затмение с Фобосом
В Минфине предупредили россиян об ответственности за покупку валюты «с рук»
Бывший шеф протокола Кремля раскрыл реакцию Ельцина на Мюнхенскую речь Путина
Открытие мотосезона в Подмосковье возмутило пользователей сети
Кардиолог предупредил об опасности поцелуев в шею
Звезда «Волка с Уолл-стрит» продал квартиру в Нью-Йорке неизвестному
Трамп назвал настоящее время самым опасным периодом в истории
Джонсон заявил о десятках тренирующихся в Британии украинских военных
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.