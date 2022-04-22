Кардиолог предупредил об опасности поцелуев в шею

Кардиолог Хорошев: при поцелуях взасос в области яремной вены могут образовываться тромбы

При поцелуе взасос могут образовываться тромбы, которые могут привести к фатальным последствиям. Об этом в разговоре с URA.RU заявил кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев.

Он уточнил, что опасность представляют поцелуи в области яремной вены. Как пояснил специалист, это поверхностные, крупные, большого диаметра кровеносные сосуды. Образовавшиеся в результате страстного поцелуя тромбы могут попасть в камеры сердца и подключичные вены. Это, в свою очередь, может привести к очень тяжелым последствиям, в том числе летальным, предупредил Хорошев.

В то же время кардиолог подчеркнул, что обычный поцелуй в губы не грозит фатальными последствиями. «Да, гематомы образуются при избыточном создании вакуума, но могут привести только к микротромбозам», — сказал он, отметив, что диаметр вен губ и десен не позволяет открываться таким тромбам.

Ранее челюстно-лицевой хирург Амина Кибишева рассказала, можно ли заразиться кариесом при поцелуях. Специалист уверяет, что бактерии, провоцирующие развитие этой болезни, не передаются при тесном контакте с партнером, а главными причинами развития кариеса являются плохая гигиена полости рта и любовь к сладкому.