Пентагон спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине

В Пентагоне заявили, что не ожидают завершения конфликта на Украине в ближайшие недели

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не ожидают завершения конфликта на Украине в ближайшие дни или недели. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы считаем, что потенциально боевые действия могут продлиться дольше», — сказал пресс-секретарь оборонного ведомства. По его словам, Пентагон не располагает конкретным прогнозом относительно продолжительности конфликта на Украине.

Кирби также подчеркнул, что насилию можно было бы положить конец «уже сегодня», если бы российское руководство «пошло на добросовестные переговоры» с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Кирби заявил, что Украина с начала специальной военной операции России получила от других государств самолеты и запасные части для них, что позволило усилить ее военный потенциал в небе. При этом он подчеркнул, что Вашингтон не поставляет Киеву воздушные суда целиком, чтобы избежать статуса стороны вооруженного конфликта.

