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Россия пообещала добиться подтверждения нейтрального статуса Украины

Посол в США Антонов сообщил о планах добиться подтверждения безъядерного статуса Украины

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия добьется подтверждения безъядерного и нейтрального статуса Украины. О таких планах Москвы сообщил российский посол в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

Дипломат указал, что российская специальная военная операция на Украине направлена на цели демилитаризации и денацификации. «Нам нужно подтверждение безъядерного и нейтрального статуса этого восточноевропейского государства. Мы этого добьемся! Это необходимо нашим славянским народам, живущим в России, на Украине и в Белоруссии», — отметил он.

Марина Совина
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