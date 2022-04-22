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Американский колледж ввел курс по порнофильмам

Американский колледж ввел курс по совместному просмотру порно

Фото: Edgard Garrido / Reuters

Вестминстерский частный гуманитарный колледж в американском штате Юта ввел курс по порнофильмам. Об этом сообщает FoxNews.

В ходе курса студентам предстоит совместно отсматривать фильмы для взрослых, после чего анализировать их с точки зрения экспериментального и радикального искусства. Кроме того, учащимся предстоит определять сексуализацию расовых, социальных и гендерных тем.

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В описании курса отмечается, что жесткая порнография является «таким же неотъемлемым атрибутом Америки, как яблочный пирог или футбол по воскресеньям». Ученый совет рассматривает ее, с одной стороны, как культурный феномен, отражающий темы сексуального неравенства, и с другой стороны, как форму искусства, требующую глубокого изучения.

Ранее сообщалось, что выросшая в строгой религиозной семье жительница США отреклась от церкви, стала порнозвездой и перестала общаться с родителями. Она призналась, что в подростковом возрасте, несмотря на все запреты, у нее появился интерес к рынку интимных услуг.

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Марина Совина
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