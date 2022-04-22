Британская сталелитейная промышленность пострадала от антироссийских санкций

Цены на чугун и металлолом в Великобритании выросли из-за антироссийских санкций на фоне украинского кризиса. Цены на топливо, необходимое для плавки металла, также выросли. Лидеры отрасли опасаются, что им придется поднять цены для потребителей, передает Reuters.

Глава британской группы сталелитейных компаний United Cast Bar (UСB) Джеймс Брэнд признался, что в Великобритании начались проблемы со сталью. Подорожание металла и топлива вынудило его поднять цены на продукцию на 70 процентов. По словам предпринимателя, его компания может лишиться шести процентов прибыли из-за антироссийских санкций и топливного кризиса.

Из-за экологической политики Великобритании сталелитейные заводы в стране вынуждены платить больше, чем производства из ЕС. Обычно счета за электроэнергию в UCB составляют около 250 тысяч фунтов стерлингов в месяц. В марте фирма получила счет на сумму 450 тысяч фунтов, отметил Бренд. Расходы на сырье также подскочили на 19 процентов за последний год. Еще один важный фактор — нехватка рабочей силы и грузовых судов для транспортировки товаров. Сталелитейщики по всей Европе сталкиваются с аналогичными проблемами. Производства страдают от стремительного роста цен на электроэнергию и перебоев с логистикой.

Мировая экономика оказалась на грани дефицита основных промышленных металлов — запасы алюминия, меди, никеля и цинка упали до критически низкого уровня. За последний год их объем уменьшился на 70 процентов. Склады опустели, так как трейдеры и крупные компании произвели большие закупки на фоне постпандемийного спроса, а производство в России и Европе упало.