ВЦИОМ раскрыл уровень доверия россиян президенту

ВЦИОМ сообщил, что 80,7 процента граждан доверяют президенту России Владимиру Путину

80,7 процента россиян высказались о доверии главе государства Владимиру Путину, такие данные раскрыл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Вместе с тем показатель одобрения деятельности Путина с 11 по 17 апреля составил 78,4 процента. Уровень положительной оценки работы премьер-министра Михаила Мишустина достиг 54,2 процента, а правительства — 53,4 процента.

Граждане также высказались о доверии российским политикам. Так, главе кабмина доверяют 64,4 процента, председателю КПРФ Геннадию Зюганову — 34,2 процента, главе партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову — 32,4 процента, а о своем доверии к лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву заявили 11,3 процента опрошенных.

Помимо прочего, россияне раскрыли свое отношение к политическим партиям. Уровень поддержки «Единой России» достиг 40,4 процента, КПРФ — 10,3 процента, ЛДПР — 9,4 процента, «Справедливой России — За правду» — 5,8 процента. «Новых людей» поддерживают 5 процентов респондентов.

Ранее результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показали, что все больше респондентов начали доверять главе государства — показатель за неделю вырос с 76 до 79 процентов.