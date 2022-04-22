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Названы секреты долголетия Елизаветы II

Фитнес-тренер Сара Кампус назвала сбалансированную диету секретом долголетия Елизаветы II

Фото: globallookpress.com

Фитнес-тренер и эксперт по здоровому образу жизни Сара Кампус назвала секреты долголетия британской королевы Елизаветы II, которой 21 апреля исполнилось 96 лет. Об этом сообщает Daily Express.

Кампус утверждает, что королева придерживается здоровой сбалансированной диеты, а готовит для нее талантливая команда поваров. Известно, что монаршая особа избегает продуктов с содержанием крахмала, таких как макароны и картофель.

Свой день Елизавета II начинает с чашки чая «Эрл Грей» без молока и сахара, но с печеньем. Ее основной завтрак состоит из хлопьев, йогурта, тостов и мармелада. На обед королева предпочитает рыбу и овощи. По словам эксперта, Елизавета II любит рыбу за высокое содержание белка, который дает заряд бодрости и утоляет чувство голода. На полдник она предпочитает шоколадный бисквитный или имбирный торт, бутерброд с огурцом, яйца и копченого лосося. Кроме того, Елизавета — большая поклонница шоколада. Ужинает королева мясными или рыбными продуктами и овощами.

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Королева любит проводить время на свежем воздухе, ежедневно выгуливая своих собак, а в прошлом каталась на лошадях, поэтому у нее крепкая иммунная система, отмечает эксперт. По словам Кампус, монаршая особа практикует медитацию и глубокое дыхание, чтобы снизить уровень стресса. Любовь королевы к своим корги также помогает ей расслабиться, снизить кровяное давление и стимулирует выработку положительных гормонов.

Ранее сообщалось, что компания Mattel представила ограниченную серию кукол Барби Queen. Она будет выпущена в честь платинового юбилея королевы Великобритании Елизаветы II.

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Рузанна Акмалтдинова
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