Россия получила полный список сотрудников СБУ по Херсонской области, включая диверсантов

Российские силовики получили сведения на весь состав Службы безопасности Украины (СБУ) по по Херсонской области, включая спецназовцев-диверсантов. Об этом сообщает РИА Новости, в чьем распоряжении появилась часть рассекреченных данных.

Поясняется, что информация была добыта в ходе выявления оставшихся на территории Херсонской области диверсионно-разведывательных групп. Особый интерес вызвали данные на сотрудников спецподразделения областного отдела центра специальных операций «Альфа». Сейчас, отметил источник агентства в российских силовых структурах, бойцы этого подразделения используются для оперативного руководства законспирированными группами и непосредственно диверсий на неподконтрольных Киеву территориях.

20 апреля сотрудники российских силовых ведомств обнаружили документы Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы и прокуратуры Украины, доказывающие отказ Киева от взятых на себя международных обязательств по выдаче военных преступников. Кроме того, в поступивших в пограничное ведомство решениях предписывалось не препятствовать разыскиваемым иностранным гражданам в пересечении границы Украины со странами Евросоюза, а в случае выявления их на границе — не задерживать.

Ранее из обнаруженных российскими силовиками документов Cлужбы безопасности Украины (СБУ) стало известно, что служба перед бегством из Херсона завербовала членов местной территориальной обороны для диверсий на освобожденных территориях в тылу Вооруженных сил России. Документы были обнаружены в архиве личных дел украинских силовиков, обнаруженных в детской больнице Херсона.