Россию привлекут к подписанию мира между Арменией и Азербайджаном

Глава Совбеза Армении заявил, что Москву привлекут к подписанию мира между Ереваном и Баку

Москва будет привлечена к подготовке и подписанию соглашения о мире между Ереваном и Баку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна.

По его словам, Россия наиболее сильно заинтересована в окончательном урегулировании конфликта на Южном Кавказе, разблокировании транспортных коммуникаций, разрешении карабахской проблемы. Также к подписанию мира как представители Минской группы ОБСЕ могут быть привлечены США и Франция.

«Россия будет вовлечена в решении этих вопросов. (...) Говоря о гарантиях безопасности, о которых мы думаем, мы рассматриваем также участие России в построении архитектуры этой безопасности», — заявил глава Совбеза.

Он также пояснил, что подписание мирного договора не означает автоматического вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Разрешение этого вопроса остается в долгосрочной перспективе. За этот срок, как пояснил чиновник, Армения попытается заручиться гарантиями безопасности от других держав.

«Речь не идет о других войсках, но мы должны найти эти механизмы», — объяснил Григорян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сумел согласовать с Россией ряд ключевых вопросов, связанных с обеспечением безопасности Нагорного Карабаха, а также делимитации и демаркации армяно-азербайджанских государственных границ. Деталей договоренностей политик раскрывать не стал.