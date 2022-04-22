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Россиянин поссорился с возлюбленной и прокатил полицейского на капоте машины

Житель Сахалина после ссоры с возлюбленной прокатил полицейского на капоте чужой машины

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

На Сахалине прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 26-летнего летнего жителя Долинска. Ему вменяют умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений и применение насилия в отношении представителя власти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, в феврале этого года россиянин после ссоры с возлюбленной вышел на улицу и повредил два автомобиля, причинив ущерб собственникам на сумму более 18 тысяч рублей. Когда на место приехали полицейские, нарушитель отказался сесть в служебную машину, и его пришлось силой доставить в дежурную часть. Там он заметил автомобиль своих знакомых, побежал к нему и сел за руль.

Чтобы остановить хулигана, полицейский встал перед машиной и загородил проезд. Не желая выходить из салона, мужчина наехал на полицейского. Тот, пытаясь не попасть под колеса, схватился за машину, после чего фигурант продолжил движение и прокатил правоохранителя на капоте. Не удержавшись, страж порядка упал на дорогу, ударившись об асфальт.

Обвиняемому грозит до пяти лет колонии.

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Елизавета Новикова
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