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В Казани пройдут весенние сельскохозяйственные ярмарки

Завершающие весенние сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Казани 23 апреля

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Завершающие весенние сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Казани 23 апреля. Об этом сообщает местное агентство «Татар Информ».

По информации издания, гости и жители столицы Татарстана смогут приобрести фермерскую продукцию на 15 площадках с шести утра до 12 часов дня. Отмечается, что в среднем за один торговый день на всех площадках посетители покупают продукцию на сумму более 45 миллионов рублей.

«В ярмарках участвуют фермеры из 22 районов и 22 агрохолдинга Татарстана. Они реализуют товары местного производства: овощи, мясную и молочную продукцию, муку, крупы, сахар и другое», — говорится в заявлении пресс-службы мэрии Казани.

Известно, что сельхозярмарки откроются в Авиастроительном, Вахитовском, Кировском, Ново-Савиновском, Московском, Приволжском и Советском районах. В то же время ярмарка для жителей жилого комплекса «Салават Купере» будет проходить на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново.

Ранее в Приморье провели сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, на которых жители и гости региона смогли приобрести фермерскую продукцию по выгодным ценам. По словам министра промышленности и торговли Приморья Сергея Калитина, сейчас на территории региона работает более 950 площадок для торговли.

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Майя Пономаренко
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