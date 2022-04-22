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Перевозка скоропортящихся грузов оказалась под угрозой

Мишустина предупредили о возможной остановке перевозки продуктов и скоропортящихся грузов

Фото: Boris Babanov / Globallookpress.com

Ассоциация организаций продуктового сектора (АСОРПС) в письме премьер-министру России Михаилу Мишустину заявила о возможной остановке рефрижераторного оборудования. Оно нужно для перевозки продуктов и скоропортящихся грузов, пишут «Ведомости».

Трудности возникли с сертификацией и ввозом рефрижераторных контейнеров из-за новых правил ввоза гидрофторуглеродов
в ЕАЭС. Чтобы получить сертификат, нужно ввезти в Россию единичный образец контейнера, а остальная партия будет находиться на заводе. Но заводы не изготавливают единичных образцов. Зарубежные перевозчики освобождены от таких требований.

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Цена контейнера с централизованным внешним энергоснабжением — 20 тысяч долларов, автономного — около 50 тысяч. Однако оборудование подорожало за последние несколько месяцев. Например, цена на фреон для рефоборудования взлетела в пять раз по сравнению с прошлым годом. В результате перевозка отказалась под угрозой, предупреждают в АСОРПС.

Ассоциация просит до конца года обнулить пошлину в размере 10 процентов от таможенной стоимости рефконтейнеров и отменить уплату 20 процентов НДС. Также АСОРПС считает нужным убрать рефконтейнеры и китайский фреон двух марок из списков товаров, разрушающих озоновый слой.

Расходы на транспортировку грузов в Россию и из страны будут увеличиваться на фоне введенных санкций, считают представители сектора.

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Платон Щукин
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