СКР возбудил дело после минирования ВСУ прибрежной полосы Азовского моря

СКР возбудил дело из-за минирования украинскими военными прибрежной полосы Азовского моря

Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели рыбаков в акватории Азовского моря, заминированной украинскими военными. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, военнослужащие 91-го движимого отряда заграждения Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировали около 45 километров прибрежной полосы и примыкающей к ней акватории Азовского моря, зная, что гражданские используют территорию в мирных целях. При этом никаких предупреждающих знаков они не установили.

25 февраля в районе Белосарайской косы на мине подорвалось гражданское рыболовное судно. Четыре члена экипажа погибли. На следующий день на береговой линии в районе населенного пункта Юрьевка подорвались на минах и погибли еще два человека, которые не принимали участия в боевых действиях.

Против военных возбудили дело по части 1 статьи 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»).