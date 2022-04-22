Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о расширении целей спецоперации

Песков переадресовал вопрос о возможном расширении целей спецоперации на Украине в МО РФ

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном расширении целей спецоперации России на Украине в Министерство обороны. Об этом в пятницу, 22 апреля, пишет «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента напомнил, что Кремль по-прежнему не комментирует подобные вопросы. Он также не стал отвечать на вопрос, каким Россия видит политическое будущее южных территорий Украины.

«Это все-таки связано с проведением спецоперации, поэтому я оставляю это также без комментариев», — подчеркнул Песков.

Ранее 22 апреля исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев сообщил, что российская армия во время второй фазы спецоперации намерена установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, а также обеспечить коридор в Крым.

Представитель Минобороны также отметил, что контроль над югом Украины — это еще один выход в Приднестровье, где фиксируются факты притеснения русскоязычного населения.

также спросили, каким Россия видит политическое будущее Юга Украины.

"Это все-таки связано с проведением специальной военной операции, поэтому я оставляю это также без комментариев", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В Минобороны назвали задачи второй фазы спецоперации на Украине
Названо предположительное время захоронения тела Ленина
Блогер поделился методом чистки микроволновки за полторы минуты
Звезда «Универа» рассказала о нежелании копить на жилье
В Кремле отказались раскрывать свое отношение к захоронению Ленина
Кремль прокомментировал возбуждение дела против Кара-Мурзы
Прокурор раскрыл роль депутата Рашкина во время охоты на лося
Осужденный за убийство лося Рашкин сравнил себя с Христом
Стало известно местонахождение обвиняемой в коррупции судьи Кондрат
Стало известно о погибшем при крушении Ан-26 в Запорожье
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.