Психолог объяснила фразу «любовь живет три года»

Психолог Абрамова посоветовала вернуть страсть при помощи семейной терапии или разговоров

Фраза «любовь живет три года» — это не миф, но она не совсем про любовь, а про биохимические процессы, сексуальное, физическое влечение, выработку определенных гормонов, считает семейный психолог Жанна Абрамова. Это явление она объяснила в разговоре с «Лентой.ру».

Восприятие любви

Если мы любовь воспринимаем за страсть, то есть любовь для нас — это физическая химия, то физическая химия после трех лет, как бы мы не хотели, плюс-минус подостынет, и если мы не развиваем что-то еще помимо страсти, например, не рожаем деток, не строим дом, не заводим собачку, не занимаемся общим делом: спортом, бизнесом и так далее, если людей ничего кроме этой химии не объединяет, и они не создали ничего в течение этих трех лет, тогда люди начинают друг другу изменять и расходятся Жанна Абрамова семейный психолог

Нужно понимать, что любовь — это не только секс, но и многогранные отношения, которые нужно строить, как дом, отметила она. И чем больше пара выстраивает между друг другом взаимосвязь, тем лучше, считает специалист.

«Почему многие женщины рожают вторых, третьих деток? Потому что они понимают, что это что-то общее, по сути, это клей. Поэтому если клей — только секс, отношения закончатся, если что-то еще, тогда можно постоянно вместе расти. Если у нас нет клея, и разный личностный рост: один растет в одну сторону, другой в другую, и если один убегает — вырос очень быстро, а другой по земле ползает, тогда происходит разрыв», — поделилась Абрамова.

Способы вернуть страсть в отношениях

Возвращать страсть в отношениях сложно, лучше ее сохранять, поделилась Абрамова. А для того, чтобы сохранить страсть, по ее словам, важно помнить, что скандалы убивают либидо.

«Сексуальные импульсы для мужчин — это, понятно, какая-то визуальная история, но она может ходить в бигудях, страшная, и это не так будет ужасно, как некая претензия, оскорбления, обиды. Любая обида просто кастрирует мужчину полностью. Если женщина пообижалась, а потом вернулась и зовет в койку, мужчина кастрирован, блокируется его мужское достоинство», — объяснила специалист.

По словам психолога, физическое притяжение можно вернуть различными сексуальными импульсами: секс-игрушками, внешним видом, поездками куда-либо. Но, если физическое охлаждение между людьми вызвано обидами, это все разовые истории, которые лишь включают животные инстинкты.

На самом деле здесь происходит что-то более глубокое: разочарование, обиды, претензии, недопонимание, недоговоренности, отсутствие связи, клея, когда происходит разрыв коммуникации, когда люди идут в разные стороны, недоверие. Как тогда вернуть страсть? Это большая, глубокая терапия, пары ходят к семейным психологам, потому что они хотят сохранить то, что между ними Жанна Абрамова семейный психолог

По словам психолога, помимо посещения терапевта есть еще один вариант, когда люди садятся разговаривать и пытаются выявить точку невозврата, в которой они перестали друг друга возбуждать, вдохновлять и понимать.

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