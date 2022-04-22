Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

США захотели «укротить» инфляцию

ФРС США захотела «укротить» инфляцию за счет повышения базовой ставки до 0,75-1 процента
Джером Пауэлл

Джером Пауэлл. Фото: Tom Williams / Reuters

Федеральная резервная служба (ФРС) США захотела «укротить» инфляцию и в качестве главного метода рассматривает повышение базовой ставки, заявил глава ведомства Джером Пауэлл, которого цитирует CNBC.

По словам Пауэлла, финансовым властям США следует «двигаться намного быстрее». В мае ФРС собирается повысить базовую ставку на 0,5 процентного пункта — до 0,75-1 процента годовых.

Таким образом, Пауэлл анонсировал отказ от обычной стратегии ФРС, которая до сих пор предпочитала менять базовую ставку на 0,25 процентного пункта. Участники рынка уже приготовились к будущему повышению, начав распродавать старые выпуски казначейских облигаций.

Помимо этого, аналитики прогнозируют дальнейшее повышение базовой ставки, вплоть до уровня 2,75 процента к концу текущего года.

По итогам марта потребительская инфляция в США достигла 8,5 процента в годовом выражении, что стало рекордным показателем за последние 40 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Российские военные взяли под контроль арсенал ВСУ с тоннами боеприпасов
Крупнейший производитель пальмового масла прекратит поставки за рубеж
Эндокринолог перечислила симптомы-предвестники климакса и способы их облегчения
Стало известно о темах визита генсека ООН в Москву
На Android-смартфонах запретят записывать звонки
Белоруссия прекратила подачу электроэнергии на объекты Чернобыльской АЭС
Мужчина с внешностью Кена превратился в «живую Барби» и показал тело без одежды
Российский полицейский стал членом АУЕ и снабжал заключенных телефонами
Туристы на Багамах закормили экзотических животных сладким и взволновали ученых
Древние костры оказались центром зарождения искусства
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.