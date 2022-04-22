США захотели «укротить» инфляцию

ФРС США захотела «укротить» инфляцию за счет повышения базовой ставки до 0,75-1 процента

Федеральная резервная служба (ФРС) США захотела «укротить» инфляцию и в качестве главного метода рассматривает повышение базовой ставки, заявил глава ведомства Джером Пауэлл, которого цитирует CNBC.

По словам Пауэлла, финансовым властям США следует «двигаться намного быстрее». В мае ФРС собирается повысить базовую ставку на 0,5 процентного пункта — до 0,75-1 процента годовых.

Таким образом, Пауэлл анонсировал отказ от обычной стратегии ФРС, которая до сих пор предпочитала менять базовую ставку на 0,25 процентного пункта. Участники рынка уже приготовились к будущему повышению, начав распродавать старые выпуски казначейских облигаций.

Помимо этого, аналитики прогнозируют дальнейшее повышение базовой ставки, вплоть до уровня 2,75 процента к концу текущего года.

По итогам марта потребительская инфляция в США достигла 8,5 процента в годовом выражении, что стало рекордным показателем за последние 40 лет.

