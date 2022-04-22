Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

ФСБ предотвратила теракт на российский гуманитарный конвой на Украине

ФСБ России задержала готовившую теракт против гуманитарного конвоя группу диверсантов СБУ

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

ФСБ России предотвратила террористическое нападение на гуманитарный конвой на Украине. Об этом заявили в Центре общественных связей ведомства.

«В ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины на подконтрольной ВС РФ территории пресечена деятельности украинской диверсионно-террористической группы, осуществлявшей по заданию СБУ подготовку теракта в отношении российского гуманитарного конвоя и военнослужащих РФ с использованием заминированного автомобиля», — говорится в релизе.

Один из задержанных в ходе допроса сообщил, что взрывчатку планировалось заложить в переднем бампере автомобиля для поражения техники в радиусе пяти метров.

В отношении диверсантов возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к акту международного терроризма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны назвали задачи второй фазы спецоперации на Украине
Глобальное потепление ускорило морские течения
Мужчина спас трехлетнюю девочку от агрессивной обезьяны и попал на видео
В ЛНР назвали процент взятой под контроль территории республики
Глава UFC отреагировал на избиение Тайсоном пассажира самолета
В Госдуме высказались о возможном сроке выноса тела Ленина из Мавзолея
Варшавер жестко отреагировал на возвращение Ауг после ее высказываний о России
Гендиректора полигона «Красный Бор» и его заместителя задержали за растрату
В Минобороны назвали создание коридора в Крым задачей второй фазы спецоперации
В российском городе неизвестные жестоко убили бездомных собак
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.