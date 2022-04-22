ФСБ предотвратила теракт на российский гуманитарный конвой на Украине
ФСБ России предотвратила террористическое нападение на гуманитарный конвой на Украине. Об этом заявили в Центре общественных связей ведомства.
«В ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины на подконтрольной ВС РФ территории пресечена деятельности украинской диверсионно-террористической группы, осуществлявшей по заданию СБУ подготовку теракта в отношении российского гуманитарного конвоя и военнослужащих РФ с использованием заминированного автомобиля», — говорится в релизе.
Один из задержанных в ходе допроса сообщил, что взрывчатку планировалось заложить в переднем бампере автомобиля для поражения техники в радиусе пяти метров.
В отношении диверсантов возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к акту международного терроризма.