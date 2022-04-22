ФСБ предотвратила теракт на российский гуманитарный конвой на Украине

ФСБ России задержала готовившую теракт против гуманитарного конвоя группу диверсантов СБУ

ФСБ России предотвратила террористическое нападение на гуманитарный конвой на Украине. Об этом заявили в Центре общественных связей ведомства.

«В ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины на подконтрольной ВС РФ территории пресечена деятельности украинской диверсионно-террористической группы, осуществлявшей по заданию СБУ подготовку теракта в отношении российского гуманитарного конвоя и военнослужащих РФ с использованием заминированного автомобиля», — говорится в релизе.

Один из задержанных в ходе допроса сообщил, что взрывчатку планировалось заложить в переднем бампере автомобиля для поражения техники в радиусе пяти метров.

В отношении диверсантов возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к акту международного терроризма.

