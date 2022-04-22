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«Металлург» вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА

«Металлург» в гостях обыграл ЦСКА и вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Магнитогорский «Металлург» на выезде победил столичный ЦСКА в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 22 апреля, в Москве, и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Брендан Лайпсик по одной шайбе забросили Егор Яковлев и Линус Виделль.

Победа позволила «Металлургу» выйти вперед в финальной серии. Магнитогорский клуб ведет со счетом 2:1. Четвертый матч пройдет в четверг, 24 апреля, в Москве.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) была основана в 2008 году. «Металлург» дважды становился победителем плей-офф. ЦСКА брал титул один раз.

Алексей Гусев
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