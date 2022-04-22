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Блогер поделился методом чистки микроволновки за полторы минуты

Mirror: блогер Сидни Раз назвал лимон лучшим чистящим средством для микроволновки

Фото: Vlad Zaytsev / Unsplash

Блогер Сидни Раз, известный своими роликами в TikTok под ником @sidneyraz, поделился способом чистки микроволновки всего за полторы минуты. Он признался, что узнал об этом методе в 30 лет, и пожалел, что много лет до этого мучился, написал Mirror.

Раз отметил, что для эффективной чистки кухонной техники ему не требуются дорогостоящие чистящие средства. Все, что ему нужно, — это керамическая миска с водой и лимон. В ролике он показал, что его метод действительно работает эффективно.

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«Поставьте миску с водой и лимоном в микроволновку и включите ее на полторы минуты, — рассказал блогер. — Затем просто быстро протрите печь. Вся грязь попросту исчезнет». Он назвал это лучшим из всех возможных способов чистки СВЧ-печи.

За короткое время видео Сидни Раза набрало более полумиллиона просмотров. А его подписчики отметили: «Слава богу, ты показал мне это, пока я еще молодой», «Теперь у тебя нет оправдания не чистить микроволновку», «Многие люди даже не знают, что микроволновки нужно мыть».

Один из подписчиков Раза добавил, что микроволновка станет еще чище, если «прокрутить» воду с лимоном 5-10 минут, а затем оставить внутри еще на 10.

Ранее эксперт по уборке назвала эффективный способ вывести пятна пота с подушек. Специалист рекомендовал смешать одну чашку стирального порошка, чашку средства для мытья посуды, чашку отбеливателя и половину чашки буры (натриевой соли борной кислоты, которая продается в любом хозяйственном магазине) и в этом растворе замочить наволочки и наперники.

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Вера Владзиевская
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