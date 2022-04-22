Жилой дом в США продадут за криптовалюту

Поместье на Лонг-Айленде выставили на аукцион за криптовалюту

В США появилась возможность купить поместье за криптовалюту. Жилой дом на острове Лонг-Айленд в штате Ньй-Йорк решили выставить на аукцион, ставки принимаются наличными или стейблкоинами USD Coin, сообщает New York Post.

Ранее объект оценивался в 6,1 миллиона долларов, начальная стоимость — 5,4 миллиона. Аукцион состоится 16 июня текущего года. По словам сотрудника аукционного дома Paramount Realty USA Миши Хагани, владелец готов пойти на риск, несмотря на нестабильность криптовалюты.

Особняк на участке в 0,3 гектара построили в 2015 году. Внутри есть лифт, винный погреб на 1,2 тысячи бутылки с системой контроля температуры, оборудованная высококачественной техникой кухня, бассейн с морской водой, трехместный гараж, сауна на 12 человек, домашний кинотеатр и спортзал, а снаружи — еще один бассейн. Дом оборудован системой фильтрации воды и электрогенератором.

В марте в бразильском городе Рио-де-Жанейро захотели разрешить оплачивать налог на городскую недвижимость биткоинами. Соответствующие поправки внесут в законодательство в 2023 году. Власти отметили, что в будущем может появиться возможность платить таким образом и за другие услуги. Рио станет первым городом в Бразилии с общепринятыми платежами в криптовалюте.