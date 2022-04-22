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Спорт

13-летняя ученица Плющенко сделала на тренировке 19 прыжков подряд

Ученица Плющенко Вероника Жилина сделала на тренировке 19 прыжков подряд

Российская фигуристка Вероника Жилина исполнила 19 прыжков подряд во время тренировки. Видео проката опубликовано в Telegram-канале школы «Ангелы Плющенко».

В каскад, который сделала 13-летняя спортсменка, вошли четверной сальхов, шесть тройных сальховов, два двойных акселя, один тройной риттбергер и восемь ойлеров.

Жилина стала ученицей двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в мае 2020 года. До этого она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

Алексей Гусев
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