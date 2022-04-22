Венедиктов прокомментировал свое включение в реестр СМИ-иноагентов

Венедиктов заявил, что намерен подать судебный иск из-за включения в реестр СМИ-иноагентов

Бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в комментарии газете «Коммерсантъ» заявил, что намерен подать судебный иск о защите чести и достоинства «к человеку, подписавшему постановление» о включении его в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

«Причин для внесения меня в такой реестр нет, поэтому пока мы будем ждать обоснований Минюста и готовить иск, так как это уголовное преступление — оскорбление и клевета. Объявить меня иностранным агентом — это клевета. Есть человек, подписавший этот документ, он должен ответить за оскорбление моих чести и достоинства и за клевету в отношении меня», — сказал Венедиктов.

Он добавил, что намерен обжаловать статус иноагента в суде, и уточнил, что не связывает решение Минюста с событиями, повлекшими закрытие радиостанции «Эхо Москвы».

Вечером в пятницу, 22 апреля, Минюст России включил в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, бывшего главного редактора ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, журналиста Александра Невзорова, в отношении которого в России ранее возбудили уголовное дело за распространение фейков о действиях российских военных, и журналиста и политического обозревателя Сергея Пархоменко. Также в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, включили публициста Владимира Кара-Мурзу, которому вменяется распространение фейков о российской армии.