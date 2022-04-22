Высказывания Токио об «оккупации» южных Курил объяснили

Политолог Губин объяснил высказывания Токио об «оккупации» южных Курил западным курсом

В Японии снова начали называть южные Курилы незаконно «оккупированными территориями» из-за ухудшения отношений с Россией. Также на риторику Токио повлияло сближение со странами Запада, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин.

Позиция Японии

По мнению политолога, такие высказывания важны для японцев и их партнеров, однако не имеют никакой политической силы.

Это важно для японцев и их партнеров. С правовой точки зрения ничего не меняется, можно называть это как угодно. Пока нет двустороннего документа, который расставлял бы точки над i, ни о чем говорить не приходится. Пока российская сторона руководствуется только итогами Второй мировой войны и теми правами, на основании которых нам принадлежат острова, на которые претендует Япония Андрей Губин политолог

«В заявлениях японских руководителей разного уровня такая формулировка уже проскакивала. Но это вполне закономерно, в духе недружественной позиции Японии по отношению к России, в духе стран Запада, поскольку Япония себя в очередной раз проявила себя не восточной, а западной страной. В этом ничего удивительного нет, поскольку никаких иллюзий относительно того, что Япония принимала собственный курс, у российского руководства уже не было», — сказал он.

Поддержка Токио

Формулировка «незаконно оккупированные северные территории» появилась в официальных документах впервые с 2003 года. До этого Токио называл южные Курилы островами, «на которые распространяется суверенитет Японии». Андрей Губин уверен, что Япония может найти поддержку среди своих союзников.

«Американская сторона уже осторожно высказывалась по этому поводу, причем относительно недавно американцы стали говорить. До этого они предпочитали вообще не лезть в российско-японские отношения. Наверное, стоит ожидать, что Японию поддержат США, Австралия, которая входит в Индо-Тихоокеанский регион. Страны ЕС будут на стороне Японии. Страны, с которыми у японцев есть проблемы, будут если не критиковать, то точно не поддержат», — пояснил специалист.

В то же время такие формулировки не слишком хорошо сказываются на двусторонних отношениях, уверен Андрей Губин.

Наши двусторонние отношения могут стать неким церемониалом — они вроде бы есть, но ничего конкретного от них ожидать не приходится. С другой стороны, нельзя не понимать, что в Японии есть коммерческие предприятия, которые согласны с курсом правительства. Они бы хотели развивать с Россией связи, торговать, участвовать в развитии проектов Андрей Губин политолог

Мирный договор

21 марта Россия отказалась от переговоров по мирному соглашению с Японией. Москва также заявила о прекращении диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Это стало ответом на антироссийские санкции Токио из-за начала спецоперации России на Украине. Хотя несколько лет назад стороны активно обсуждали решение этого вопроса, напомнил Андрей Губин.

«У нас декларацией 1956 года прекращено состояние войны. Там говорится, что Советский союз соглашается передать японской стороне два острова. В 2018 году, когда [президент России Владимир] Путин встречался с [экс-премьером Японии Синдзо] Абэ в Сингапуре, снова вернулись к формулировкам этой декларации, что сначала нужно заключить договор, а уже потом будет обсуждение территориального вопроса. Японцы были к этому готовы, появился план совместных экономических проектов, но сейчас об этом говорить уже нельзя. Смысл мирного договора всегда есть, потому что это подтверждение доверия, базис двусторонних отношений», — заключил он.

В Кремле отреагировали на высказывания Токио о незаконно оккупированных северных территориях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что четыре острова южной части Курил являются неотъемлемой частью России.

Он добавил, что трудно говорить о продолжении переговоров с Японией по мирному договору.

«Очевидно, что сейчас, когда Япония стала недружественной страной и присоединилась к целому ряду враждебных действий по отношению к Российской Федерации, говорить о продолжении переговорного процесса весьма и весьма трудно», — сказал Песков.

