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Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-25 и 15 беспилотниках

Минобороны России сообщило о 15 сбитых украинских БПЛА и самолете Су-25 под Харьковом

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российскими средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины. Об этом журналистам сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, самолет был уничтожен в районе населенного пункта Новая Дмитровка Харьковской области. Также ликвидированы 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе один Bayraktar над селом Новая заря в Николаевской области.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 141 самолет, 110 вертолетов, 538 БПЛА, 261 зенитный ракетный комплекс, 2471 танк, 274 установки реактивных систем залпового огня, 1075 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2311 единиц специальной военной автомобильной техники.

О начале российской спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля.

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Варвара Кошечкина
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